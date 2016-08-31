حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 31/8/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى

تستخدم المرونة فى التعامل مع المشكلات المهنية بعيداً عن العلاقات الشخصية، خاصة أن هذه العلاقات تؤثر على خط سير العمل وطبيعة الانتاج وتجعله يسير بشكل أفضل، لا تسرف فى تعاملك مع المقربين فى العمل بدون جدوى، حتى لا تتعرض للمشكلات.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

العناد وعدم الاهتمام باستماع مشكلات الحبيب معك، ستزيد من حدة التوترات القائمة هذه الفترة، لا تعرف كيف تتعامل مع الأمور التى تترك بعض العلامات السلبية فى العلاقة، لكن الأمور ستحل قريباً فانتظر ولا تمل من طول الانتظار.

على الصعيد الصحى

زيارة عاجلة لطبيب العيون سوف تكشف لك عدد من المشكلات الصحية التى عانيت مها فى أسنانك بسبب الإهمال، وستضطر إلى ارتداء نظارة طبية فلا تتعجب من مظهرك العام بها فالوضع سيظل معك لفترات طويلة.

توقعات علماء الفلك لمولود السرطان

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش بشكل مستقر بسبب القدرة على حل مشكلاته المتتالية فى العمل وعدم إقحام العلاقات الخاصة فيها، العناد من الأشياء التى زادت من المشكلات فى علاقته بشريك حياته، حاول أن تتعامل بشكل أكثر إيجابية مع مشكلاتك.