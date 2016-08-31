ضبط أمين شرطة استغل عمله بـ"الداخلية" وقاد عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج

استغل أمين شرطة، عمله بوزارة الداخلية للتنقيب عن الآثار بسوهاج ، حيث اتفق مع مجموعة من العمال على التنقيب عن الآثار ، وأكد لهم أنه سيوفر الحماية اللازمة لهم بحكم طبيعته فى الشرطة، إلا أن قيادات وزارة الداخلية تمكنت من ضبطهم أثناء التنقيب عن الآثار.

بدأت تفاصيل الواقعة، بورود معلومات للعقيد أحمد رفعت رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، مفادها تردد أمين شرطة وآخرين على منزل بقرية بنى حرب بطهطا للتنقيب عن الآثار.

وتم إعداد حملة أمنية أشرف عليها اللواء طه بيومى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء أشرف عز العرب مدير المباحث، وقادها العقيد أحمد رفعت، والرائد محمد عز، وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة موقع التنقيب، وضبط أمين الشرطة وعدداً من العمال، وصاحب المنزل "عبد المقصود.س" 55 سنة مقيم بـ"بنى حرب" فى طهطا.

واعترف المتهمون بأن أمين الشرطة، الذى يعمل بمركز شرطة طهطا، اتفق معهم على الحفر ومول عمليات التنقيب، وأكد لهم أنه سيحميهم من الملاحقات الامنية بحكم عمله بالشرطة.

وعثر بالموقع على حفرة بقطر متر ونصف، وعمق ١٩ مترا تنتهى بسرداب خرسانى دائرى الشكل، حيث أكدت اللجنة الفنية المشكلة من مفتشى وزارة الاثار أن الموقع أثرى، وتم ضبط أدوات الحفر، وتحرر المحضر رقم 3 أحوال شرطة السياحة والآثار و3679 لسنة 2016 إدارى قسم طهطا.