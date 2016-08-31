"عرس بدون عريس".. إسرائيل تمنع نجل القيادى مروان البرغوثى من حضور زفافه

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، بمنع دخول العريس "قسام البرغوثى" نجل مروان البرغوثي القيادى فى حركة فتح إلى الداخل الفلسطينى وبالتحديد في بلدة الطيرة شمالي فلسطين، وجاء هذا المنع فى ليلة زفافه إلى عروسه ميماس عبد الحى.

فيما ذكر أيمن عودة النائب العربي فى الكنيست الإسرائيلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى منعت أيضا زوجة مروان البرغوثي "والدة العريس " من حضور العرس.

يذكر ان النائب أحمد الطيبي قد قام بطلب الفتاة إلى قسام مروان البرغوثي نيابة عن والده المعتقل فى سجون الاحتلال الإسرائيلية مروان البرغوثى.