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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 31/8/2016

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 31/8/2016 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 31/8/2016

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على الصعيد المهنى..

الأمور تزداد صعوبة وردودك التى تحمل بعض الكلمات العنيفة فى كثير من الأحيان تكون السبب رئيسى فى مشكلاتك مع رئيسك فى العمل، اعتقادك أن الجميع ينظر لأفكارك أعطى لك ثقة وهمية حاول أن تتخلص منها سريعاً قبل أن تخسر أكثر من ذلك، ولا تنسى أن تفكر قبل أن تتحدث.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

لا تأمن لما يظهره الحبيب لك، الفترة القادمة ستحمل لك عدد من المفاجئات غير المتوقعة تمامًا، وسيساعدك الذكاء الفطرى الذى تمتلكه فى اكتشاف عدد من الأمور التى ستنزعج منها، حاول أن تكون حذرا حتى لا تخسر العلاقة.

على الصعيد الصحى

لا تتعامل مع الأزمات الصحية على إنها مشكلات كارثية، زيارة الطبيب أصبحت ضرورية لكنها لا تستدعى كل هذا القلق، لا تبخل على نفسك فى أخذ قسط من الراحة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش بشكل متوتر هذه الفترة بسبب الأزمات العاطفية التى يمر بها هذه الأيام، ولا يجد مبررات لها والحالة المهنية ستشهد كثير من المفاجئات ر السارة التى من شأنها أن تزيد من ثقتك.


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مصر 365

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