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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 31/8/2016

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 31/8/2016 حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 31/8/2016

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على الصعيد المهني:

أنت بحاجة ماسة إلى التركيز اليوم كثيرًا لأن لديك الكثير من المهام التى تتطلب منك الاهتمام والانتباه لها وهو ما يجعلك تفقد تركيزك وتتشتت فحاول أن تحصل على القليل من الاسترخاء وتهتم بتركيز بالعمل الذى أمامك.

على الصعيد العاطفي:

تتوفر لك الفرصة لأن تصارح شخص تحبه بمشاعرك تجاهه فى لحظة شجاعة غير مسبوقة فاحرص على أن تغتنمها وأن تنتقى كلماتك بشكل جيد بحيث لا تخسر هذا الشخص للأبد.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

يراودك شعور غامض بالحزن والاكتئاب وطاقتك تخبو بشكل مزعج جدًا وهو الأمر الذى قد يحتاج إلى استشارة طبيب خاصة أنه مستمر من فترة طويلة للغاية ولم يقتصر على هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

ستنجح بعد الكثير من المحاولات اليائسة فى حل سوء تفاهم سيء جدا مع شخص تهتم لامره وهو ما يجعلك تشعر بحالة نفسية إيجابية ويجعلك سعيدا وقادرا على العطاء والبذل.


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مصر 365

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