حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 31/8/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

عملت طوال الفترة السابقة كثيرًا لذلك انتظر المزيد من الأخبار الجيدة الخاصة بعملك، فربما سمة ترقية تدق على أبوابك وربما تحقق كل ما تمنيت تحقيقه من قبل لذلك حاول أنت تكون متفائل فالأمر يستدعى ذلك.

على الصعيد العاطفي:

ربما تشعر لأول مرة براحة كبيرة فى حياتك العاطفية فبعد الكثير من محاولات اقترابك من شريك حياتك، لأن هو مبك لك ويقدم لك كل المشاعر.

برج العقرب على الصعيد الصحي

الحياة الصحية فى حالة مرتفعة لكن لابد ألا نصمت أو تتجاهل بعض المشاكل التى ستواجهك مهما كانت بسيطة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

تقدم كبير سيشهده برج العقرب على المستوى العملى، فبعد أن أدرك أخطاءه الفترة السابقة واستطاع أن يقومها ويعدل منها، هذه الفترة سيجنى نتيجة مجهوده نجاح كبير لا يحصى.