حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 31/8/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

من المهم جدًا أن تستعيد سيطرتك على أموالك وأن تتخلص من كل العثرات المالية التى تواجهها هذه الأيام لأن هذا يؤثر بشدة على عملك، وحاول أن تكون أكثر تنظيما الآن لتتمكن من معالجة القضايا المهنية بطريقة عملية بعيدًا عن العاطفة.

على الصعيد العاطفي:

اليوم هو الوقت هو المناسب للاهتمام بالعلاقة العاطفية وألا تجعل شريكك يراك تعتبر وجوده مسلم به لأن هذا يجعله يميل إلى إنهاء العلاقة أو على الاقل يعيد التفكير فيها بطريقة أخرى ومن منظور جديد فحاول ان تتدارك هذا الخطأ.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

عاداتك الغذائية هى أهم ما يجب أن تركز عليه من أجل ضبط صحتك ووزنك وتقاوم الوجبات السريعة الشهية يجب أيضًا أن تهتم بتناول أدويتك بشكل منتظم لأن الارتباك فى مواعيد الدواء تجعلك تضيع كل مجهوداتك سدى.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

تشعر بالحماس والطاقة لإنجاز الكثير من المهام المؤجلة فى العمل وفى الحياة الاجتماعية الخاصة بك فاستغل هذه الفرصة قدر الإمكان واعمل بحماس ستجنى نتائج جيدة للغاية خلال فترة قصيرة للغاية.