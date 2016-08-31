أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 31/8/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 31/8/2016 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 31/8/2016

>

على الصعيد المهني:

من المهم جدًا أن تستعيد سيطرتك على أموالك وأن تتخلص من كل العثرات المالية التى تواجهها هذه الأيام لأن هذا يؤثر بشدة على عملك، وحاول أن تكون أكثر تنظيما الآن لتتمكن من معالجة القضايا المهنية بطريقة عملية بعيدًا عن العاطفة.

على الصعيد العاطفي:

اليوم هو الوقت هو المناسب للاهتمام بالعلاقة العاطفية وألا تجعل شريكك يراك تعتبر وجوده مسلم به لأن هذا يجعله يميل إلى إنهاء العلاقة أو على الاقل يعيد التفكير فيها بطريقة أخرى ومن منظور جديد فحاول ان تتدارك هذا الخطأ.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

عاداتك الغذائية هى أهم ما يجب أن تركز عليه من أجل ضبط صحتك ووزنك وتقاوم الوجبات السريعة الشهية يجب أيضًا أن تهتم بتناول أدويتك بشكل منتظم لأن الارتباك فى مواعيد الدواء تجعلك تضيع كل مجهوداتك سدى.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

تشعر بالحماس والطاقة لإنجاز الكثير من المهام المؤجلة فى العمل وفى الحياة الاجتماعية الخاصة بك فاستغل هذه الفرصة قدر الإمكان واعمل بحماس ستجنى نتائج جيدة للغاية خلال فترة قصيرة للغاية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى