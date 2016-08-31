أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 31/8/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 31/8/2016 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 31/8/2016

>

برج القوس على الصعيد المهني

سيبدأ اليوم بشكل جيد وقد تكون اليوم محظوظًا بالحصول على فرصة عمل جديدة أو ترقية أو ربما تكليف جديد يكون إضافة لك، وستدرك اليوم قيمة العمل الشاق والمجهود الكبير الذى بذلته فى الفترة الماضية وستتحسن حالتك المادية كثيرًا خلال الأيام المقبلة.

على الصعيد العاطفي:

تعرف الآن بالتحديد الشخص الذى تريد أن ترتبط به وتقضى باقى حياتك معه وبهذا أنت قطعت نصف المشوار نحو الوصول إلى الحب ومن المتوقع أن تصادف هذا الشخص المثالى فى الوقت القريب.

برج القوس على الصعيد الصحي:

من الضرورى أن تهتم بصحتك الآن وبشكل خاص بالمشاكل الصحية الطفيفة التى لم تولها اهتمامًا فى الماضى لأن تجاهلها يجعلها تصبح خطيرة وصعبة العلاج للغاية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

شخص ما فى محيطك يحاول أن يجعلك تنجر إلى معارك طويلة على سلطة أو نفوذ وهذه المعارك لا داعى لها فحاول أن تتجنبها وتخرج من هذا الفخ بشخصيتك الهادئة وتفكيرك المتفتح الراجح.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى