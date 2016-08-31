حظك اليوم برج القوس الأربعاء 31/8/2016

برج القوس على الصعيد المهني

سيبدأ اليوم بشكل جيد وقد تكون اليوم محظوظًا بالحصول على فرصة عمل جديدة أو ترقية أو ربما تكليف جديد يكون إضافة لك، وستدرك اليوم قيمة العمل الشاق والمجهود الكبير الذى بذلته فى الفترة الماضية وستتحسن حالتك المادية كثيرًا خلال الأيام المقبلة.

على الصعيد العاطفي:

تعرف الآن بالتحديد الشخص الذى تريد أن ترتبط به وتقضى باقى حياتك معه وبهذا أنت قطعت نصف المشوار نحو الوصول إلى الحب ومن المتوقع أن تصادف هذا الشخص المثالى فى الوقت القريب.

برج القوس على الصعيد الصحي:

من الضرورى أن تهتم بصحتك الآن وبشكل خاص بالمشاكل الصحية الطفيفة التى لم تولها اهتمامًا فى الماضى لأن تجاهلها يجعلها تصبح خطيرة وصعبة العلاج للغاية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

شخص ما فى محيطك يحاول أن يجعلك تنجر إلى معارك طويلة على سلطة أو نفوذ وهذه المعارك لا داعى لها فحاول أن تتجنبها وتخرج من هذا الفخ بشخصيتك الهادئة وتفكيرك المتفتح الراجح.