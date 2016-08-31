حظك اليوم برج الثور الأربعاء 31/8/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

أخبار سعيدة ستطرق على بابك، فلا داعى للخوف بشان مستقبلك العملى، فربما تدخل مشروع كبير وتخاطر ببعض المال لكنه سيأتى عليك بكل خير عليك وستحصد مكافأة كبيرة.

على الصعيد العاطفي:

الحب سيدقعك على الإمام فلا تترك الامور البسيطة أو المأكل السطحية تفسد حياتك وكن الأفضل دائمًا وحاول أن تحسم الأمور لصالح حياتك العاطفية.

برج الثور على الصعيد الصحي

بعض الأعراض كالصداع والمغص تؤرقهم لكنها مع الوقت ستزول فلا داعى للقلق طالما تسيرون على نظام غذائى جيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الآن، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.