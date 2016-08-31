حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 31/8/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى

مواقف إنسانية كثيرة تجمعك بزملائك فى العمل، تؤكد لهم معدنك النقى بعيداً عن المشكلات المفاجئة التى لا تحسب حساب لها من قبل، لن تستطيع أن تفصل الإنسانيات عن العمل، فالأمور حولك تسير بشكل سريع وأنت لا تتخلى عن مبادئك

برج الأسد على الصعيد العاطفى

الابتعاد عن الصديق شىء صعب، لكن إن كان الأمر بناءً على رغبتك الخاصة لا يمكنك أن تتحدث عنه بسوء مادمت أنت من قررت الابتعاد، فالجميع يبحث عن سبب لأفعالك فى الفترة الأخيرة، خاصة أن غموضك فى الفترة السابقة تسبب فى إثارة حفيظة الكثيرين.

على الصعيد الصحى

حالتك الصحية غير مستقرة وتعيش فى حالة من حالة من الشرود لكن السهر لفترات طويلة بدأت علاماته تظهر على وجهك، عليك بالحصول على 8 ساعات من النوم يومياً حتى لا تجد نفسك مضطر لاستخدام مهدئات.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة من فترات الارتباك العاطفى بعدما دخل فى عدد من المشكلات مع الأصدقاء نتجت عنها انعزاله عنهم، لا يمكن لمولود الأسد ان يعيش فى ضغوط نفسية لفترات طويلة، لكن مشكلاته النفسية ستؤثر عليه بشكل كبير.