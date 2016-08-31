إقامة مباريات الدورى على 3 أيام أسبوعيًا أول قرارات أبو ريدة بالجبلاية

أكد المهندس هانى أبو ريدة، فى أول تصريحاته بعد الفوز برئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، الثلاثاء، أنه سيناقش مع أعضاء مجلسه، مسئولى الأمن، أمر إقامة مباريات الدورى العام فى ثلاثة أيام أسبوعيا، أسوة بالدوريات الأوروبية.

وأوضح أبو ريدة خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" أنه سيحدد أيام "الخميس، والجمعة، والسبت" لإقامة مباريات الدورى، متوقعًا أن الأمن لن يعترض خلال تلك الفترة على خوض مباريات يوم الجمعة.

وأضاف رئيس الجبلاية الجديد، أنه سيعقد جلسة مع وزير الداخلية، لحسم العديد من الملفات، ومنها تحديد أيام إقامة مباريات الدورى العام، فى ثلاثة أيام فقط، مشيرًا إلى أنه سيسعى جاهداً لحل أزمة الملاعب، مع اقتراح استضافة الملعب لأكثر من مباراة فى يوم واحد.

وأكد أبو ريدة، أنه قد آن الآوان لعودة الحياة لاستاد القاهرة الدولى، مؤكداً أنه من أكثر الملاعب الآمنة فى مصر.