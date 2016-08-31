"النيل للطرق" تحقق إيرادات 1.7 مليار جنيه بزيادة 37% عن العام الماضى

كشف تقرير رسمى ارتفاع إيرادات شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بواقع 37%، لافتا إلى أن الشركة حققت إيرادات خلال عام 2015/2016 قيمتها 1.7 مليار جنيه، فى حين أن المستهدف كان 1.350 مليار جنيه، بينما كانت حققت إيرادات 1.25 مليار جنيه عام 2014/2015.

وأضاف التقرير، أن حجم إنتاجية الخلطة الاسفلتية المستخدمة فى رصف الطرق فى العام المالى المنتهى، وصلت إلى حوالى 1.9 مليار جنيه، بزيادة 22% عن العام السابق 2014/2015، لافتا إلى أن هذا التقدم فى الأداء انعكس على حوافز العاملين بالشركة، وأن نسبة الزيادة فى حوافزهم بلغت 39%، حيث بلغت الحوافز المنصرفة لهم مبلغ 78.5 مليون جنيه، مقارنة 56.6 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

وأشار التقرير، إلى أن ميزانية شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، بلغت خلال العام المالى 2016/2017 حوالى 60% من إجمالى ميزانية الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، التابع لها 4 شركات إحداهم شركة النيل لإنشاء الطرق، فيما حين كانت ميزانيتها تسحوذ على 50% من ميزانية الشركة القابضة خلال عام 2015/2016.

ومن جانبه أكد المهندس على عياد، رئيس شركة النيل العامة لإنشاء الطرق لـ"اليوم السابع" أن الشركة اشترت معدات جديدة بقيمة 270 مليون جنيها، من خلال التمويل الذاتى، ضمن خطة زيادة قدراتها ودعم اسطول معداتها، لافتا إلى الشركة تشارك فى تنفيذ المشروع القومى للطرق، وانتهت من تنفيذ معظم القطاعات المسندة إليها، وتم سحب بعض الأعمال المسندة إلى بعض الشركات المتأخرة فى معدلات التنفيذ، وإسنادها إليها بفضل التقدم والإنجاز الذى حققتها الشركة فى المشروعات التى تقوم بتنفيذها.