خبر في الجول - سام مرسي يترك ويجان وينضم لفريق ميدو السابق

أتم نادي بارنسلي الإنجليزي إجراءات ضم سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر قادماً من صفوف نادي ويجان، حسبما علم FilGoal.com.

سام مرسي انضم لويجان في يناير الماضي ونجح في قيادة الفريق للتأهل لدوري القسم الثاني في إنجلترا، قادما من دوري الدرجة الثالثة، لكنه لم يشارك كثيرا في الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن نادي بارنسلي نجح الحصول على خدمات صاحب الـ 24 عاماً لمدة عام على سبيل الإعارة، على أن يعلن عن الصفقة رسميا خلال ساعات.

من جانبه، وضع نادي ويجان بنداً في العقد ينص على أحقيته في استعادة اللاعب في يناير القادم إذا ما رغب في ذلك.

ويلعب نادي بارنسلي في نفس الدرجة التي يلعب بها ويجان وهي في دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب".

وكان أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق قد لعب في صفوف بارنسلي لعدة أشهر قبل أن يعلن اعتزاله بعد مسيرة احترافية طويلة.

يذكر أن سام بدأ اليوم مشواره الدولي مع منتخب مصر بعدما شارك لأول مرة بقميص الفريق في المباراة الودية التي جمعته مع غينيا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

سام مرسي يسجل مشاركته الدولية الأولى مع منتخب مصر