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خبر في الجول – براجا يطلب من الأهلي ضم ' اكتشاف بيسيرو '

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خبر في الجول – براجا يطلب من الأهلي ضم ' اكتشاف بيسيرو ' خبر في الجول – براجا يطلب من الأهلي ضم ' اكتشاف بيسيرو '

أرسل سبورتنج براجا عرضا للأهلي أبدى فيه رغبته في ضم لاعب خط وسط الفريق الأحمر الشاب أحمد حمدي الذي اكتشفه جوزيه بيسيرو مدرب الفريق البرتغالي الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي البرتغالي طلب من الأهلي استعارة أحمد حمدي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية شرائه بعد ذلك بمليون يورو.

ولكن أبدى الأهلي رغبته في الاحتفاظ بنسبة 50% من حقه في اللاعب حال بيعه مستقبلا، ما يعني أن عرض النادي البرتغالي حال شرائه لحمدي سيساوي 500 ألف يورو فقط.

وعلم FilGoal.com أن الموضوع برمته في الوقت الحالي أصبح في يد حسام البدري المدير الفني للأهلي بشأن الموافقة على احتراف أحمد حمدي من عدمه.

لذا على البدري تحديد موقفه النهائي من أحمد حمدي قبل نهاية سوق الانتقالات في أوروبا غدا الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

ويعد أحمد حمدي أحد اكتشافات بيسيرو مدرب براجا الحالي والأهلي السابق بعدما ضمه لمعسكر الفريق الأحمر خلال الموسم الماضي الذي أقيم في الإمارات واعتمد عليه بعدها في أكثر من مباراة.

وإذا ما وافق البدري والأهلي على انتقال أحمد حمدي لبراجا فإنه سيزامل لاعب الأهلي السابق والفريق البرتغالي الحالي أحمد حسن "كوكا".

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