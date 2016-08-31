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أول قرارات أبو ريدة: لن يتولى أي عضو رئاسة لجنة بالاتحاد.. ودور لجمعة وفريد

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أول قرارات أبو ريدة: لن يتولى أي عضو رئاسة لجنة بالاتحاد.. ودور لجمعة وفريد أول قرارات أبو ريدة: لن يتولى أي عضو رئاسة لجنة بالاتحاد.. ودور لجمعة وفريد

كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري الجديد عن عزمه برفض تولي أي عضو مجلس إدارة رئاسة لجنة بالاتحاد.

وكان أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة قد صرح بعد الفوز في الانتخابات أنه لن ينازع مجدي عبد الغني الذي نجح في مقعد العضوية أيضا على رئاسة لجنة شؤون اللاعبين. (التفاصيل)

وقال أبو ريدة عبر برنامج مع شوبير يوم الثلاثاء: "لدينا أفكارا جديدة بخصوص دخول استاد القاهرة لاستضافة المباريات، وعودة الجماهير ستكون تدريجية".

وأضاف "نسعى لتكرار التجربة التونسية على صعيد الحضور الجماهيري في المباريات لكن لابد أن يعي الجمهور ويكون مسؤولا ويساعدنا على التنفيذ".

وتطرق أبو ريدة للحديث عن أعضاء مجلس الإدارة وأكد "لن يتولى أي عضو مجلس إدارة رئاسة لجنة تابعة للاتحاد ولن نسمح بوجود تكتلات داخل الاتحاد".

وأشار "لا يوجد أي حساسية بين الاتحاد ولجنة الأندية، وبالتأكيد نسعى للحفاظ على حقوق الأندية التسويقية".

وأردف أبو ريدة "بخصوص وائل جمعة وحسن فريد نسعى لأن يكون لهما دور في اتحاد الكرة.. وسيستمر ثروت سويلم في منصبه كمدير تنفيذي بالاتحاد".

وخسر وائل جمعة وحسن فريد في الانتخابات إلا أن رئيس الاتحاد يسعى للاستفادة من خبراتهما الإدارية.

وأتم أبو ريدة "لدينا تصور لتطوير موقع الاتحاد المصري وتعيين متحدث إعلامي".

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فيديو اليوم السابع