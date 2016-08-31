وكيله لـ في الجول: طاهر سينجح في فرنسا لسببين ' مدرسة صلاح والنني '

يؤمن ممدوح عيد وكيل طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر للشباب الذي أتم انتقاله لفريق لو هافر الفرنسي بنجاح لاعبه في أوروبا رغم سنه الصغير.

طاهر - 18 عاما - خضع لفترة معايشة لمدة أسبوع مع الفريق الفرنسي، قبل أن يقرر لو هافر ضمه بشكل رسمي بعد عبور الكشف الطبي يوم الاثنين بنجاح.

صورة - مهاجم منتخب شباب مصر ينضم إلى لو هافر الفرنسي

وقال ممدوح عيد في تصريحات لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "كان طاهر على قريبا من الانضمام لفريق نورديشلاند الدنماركي لكن لو هافر كان أكثر جدية".

وأضاف "لو هافر تابع اللاعب في أكثر من مناسبة وتعرف على إمكاناته جيدا، ولذلك فضل طاهر الانضمام لدوري الدرجة الثانية الفرنسي عن الدوري الدنماركي الممتاز".

واعترف وكيل اللاعب بفضل المقاولون العرب الذي كان مسؤولوه في قمة المرونة أثناء المفاوضات مع لو هافر.

وأوضح أسباب توقعه لنجاح طاهر في فرنسا بقوله "المقاولون دائما يصنع شخصية قوية للاعبيه ليصلح للاحتراف في أوروبا وتحمل الغربة، وأبرز الأمثلة هي محمد صلاح ومحمد النني".

صلاح والنني خرجا من المقاولون العرب في صيف 2012 ويناير 2013 إلى بازل السويسري، قبل الانطلاق في رحلة احترافية وصلت بالأول إلى روما، والأخير إلى أرسنال.

وأردف عيد "طاهر محمد نفسه يمتلك شخصية قوية تبحث عن النجاح والاستمرار لأطول فترة ممكنة في أوروبا، وهو ما يساعده على النجاح بشدة".

النادي الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية ويقوده بوب برادلي المدرب الأمريكي السابق لمنتخب مصر، كان في انتظار بعض الأوراق الخاصة باللاعب من ناديه المقاولون.

وكان لو هافر على مقربة من التأهل للدوري الممتاز في الموسم الماضي، إلا أنه خسر الصعود في الجولات الأخيرة من المسابقة.

طاهر يعد أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر للشباب الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية المقبلة بزامبيا 2017.

طالع أيضا..

صورة – كريم حافظ يوقع للانس الفرنسي