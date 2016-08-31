خبر في الجول - مهاجم شباب مصر رفض الأهلي وفضل الانضمام إلى لو هافر

الاحتراف في أوروبا بسن الـ18 عاما أم الانتقال للأهلي صاحب الشعبية الكبيرة في مصر؟ الاختيار صعب.. لكنه كان سهلا على طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون ومنتخب مصر للشباب.

طاهر خضع لفترة معايشة لمدة أسبوع مع الفريق الفرنسي، قبل أن يقرر لو هافر ضمه بشكل رسمي بعد عبور الكشف الطبي يوم الاثنين بنجاح.

صورة - مهاجم منتخب شباب مصر ينضم إلى لو هافر الفرنسي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي طلب من المقاولون ضم المهاجم الشاب هذا الصيف في الوقت الذي وصلته عدة عروض أوروبية.

فقد أبدى سبورتنج لشبونة البرتغالي رغبته في ضم طاهر وطلب خضوعه لفترة اختبار، لكن تواجده في صفوف منتخب مصر للشباب حال دون ذلك، كما طلب نورديشلاند الدنماركي ضمه، قبل أن يطير اللاعب لفرنسا من أجل فترة معايشة مع لو هافر.

المقاولون العرب رفض عرض الأهلي لرغبته في تسويق لاعبه في أوروبا، كما كان طاهر نفسه يرغب في خوض تجربة الاحتراف، ولذلك كان القرار سهلا عليه.

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ووقع مهاجم منتخب الشباب على عقد يربطه بالنادي الفرنسي لموسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وهو الحل الذي أرضى كل الأطراف، الناديان وطاهر ووكيله ممدوح عيد.

يذكر أن محمد النني لاعب وسط منتخب مصر انتقل من المقاولون العرب إلى بازل في يناير 2013 على سبيل الإعارة، قبل أن يثبت نجاحه ويجبر ناديه السويسري على التعاقد معه في صفقة انتقال كاملة، ومنه إلى أرسنال في يناير 2016.

لو هافر يلعب في دوري الدرجة الثانية بفرنسا ويقوده بوب برادلي المدرب الأمريكي السابق لمنتخب مصر كان على مقربة من التأهل للدوري الممتاز في الموسم الماضي، إلا أنه خسر معركة الصعود في الجولات الأخيرة من المسابقة.

طاهر يعد أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر للشباب الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية المقبلة بزامبيا 2017.

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