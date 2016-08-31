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باريس ولندن تدعوان لفرض عقوبات ضد النظام السوري بعد تقرير الأسلحة الكيماوية

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باريس ولندن تدعوان لفرض عقوبات ضد النظام السوري بعد تقرير الأسلحة الكيماوية باريس ولندن تدعوان لفرض عقوبات ضد النظام السوري بعد تقرير الأسلحة الكيماوية

مجلس الأمن – أرشيفية

دعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى تبني عقوبات ضد النظام السوري بعدما اتهمه تحقيق للأمم المتحدة بشن هجمات كيميائية.

وبحسب فرانس برس اتهم سفيرا لندن وباريس لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر وماثيو رايكروفت دمشق بارتكاب “جرائم حرب”، فيما اعتبرت السفيرة الأميركية سامانتا باور أن على النظام السوري “دفع ثمن” تلك الهجمات.

واظهر تحقيق للامم المتحدة، للمرة الأولى، أن الجيش السوري شن هجومين كيميائيين على الاقل في سوريا، وان تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل.

واجتمع سفراء الدول الـ15 الاعضاء في المجلس الثلاثاء لدراسة التقرير الذي اعده فريق “آلية التحقيق المشتركة”، وهو ثمرة تحقيق استمر عاما.

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