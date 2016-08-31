متحدث الحكومة لـ"خالد صلاح": مركز المعلومات يصدر تقارير دورية لردع الشائعات

أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، برد الحكومة السريع على العديد من الشائعات التى خرجت فى الأيام الأخيرة، وعلى رأسها تسليم مصر جزيرة "خيوس" لليونان، ضمن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

ومن جانبه أجرى السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر" مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، قال فيها إن مركز المعلومات بمجلس الوزراء، يصدر تقارير دورية للرد على الشائعات التى تخرج داخل الشارع، وتوضيح الحقائق.

وأضاف "القاويش" فى مداخلة هاتفية للبرنامج المذاع على فضائية النهار one، أن التقرير الذى أصدره مجلس الوزراء اليوم، يعد رقم 39 للرد على الشائعات والأكاذيب التى تتناولها بعض المواقع ووسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أهمية بذل مزيد من الجهد لتوضيح الحقائق فى المجتمع المصرى، سواء فى القضايا التى تخص الشأن الداخلى، والحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قانون ضريبة القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب أول أمس، يوضح بداخله جميع الأشياء التى سيُفرض عليها الضرائب، معبرا عن سعادته لتصدر تقارير مجلس الوزراء صفحات "اليوم السابع"، قائلًا "سعيد أنها بتتصدر جريدة اليوم السابع التى يتابعها الناس، وكذلك الموقع".