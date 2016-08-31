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خالد صلاح يهنئ الأقباط بخروج قانون بناء الكنائس للنور

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خالد صلاح يهنئ الأقباط بخروج قانون بناء الكنائس للنور خالد صلاح يهنئ الأقباط بخروج قانون بناء الكنائس للنور

>كتب إبراهيم حسان

أثنى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، على عمل البرلمان فى إنهاء قانون بناء الكنائس بعد الموافقة عليه خلال جلسة اليوم الثلاثاء.

وأشار خالد صلاح، إلى أن مشهد الفرح الذى شهده البرلمان بعد الموافقة على القانون، ورفع أعلام داخل قاعة المجلس يعوض الأقباط سنوات طويلة من التعب والمشقة داخل الدولة فيما يتعلق ببناء كنائسهم، متطلعًا أن يؤدى القانون إلى نتائج إيجابية فى الفترة المقبلة، وأن يبتعدوا عن شر السلفيين والفتن فى مصر.

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أنه لو كان داخل قاعة مجلس النواب بعد الموافقة على قانون بناء الكنائس، لهتف معهم، أن المسلم والمسيحى يد واحدة داخل الدولة، فيما تطلع إلى خروج قوانين الإعلام إلى النور فى الفترة المقبلة، لتنظيم الإعلام المصرى الذى يعيش بلا قوانين فى الفترة الراهنة.


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