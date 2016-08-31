أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط راكب قادم من إيطاليا لمحاولته تهريب عدسات طبية بـ150 ألف جنيه

Google+ Print
ضبط راكب قادم من إيطاليا لمحاولته تهريب عدسات طبية بـ150 ألف جنيه ضبط راكب قادم من إيطاليا لمحاولته تهريب عدسات طبية بـ150 ألف جنيه

>كتب محمد طنطاوى

أحبطت الإدارة الثانية بجمارك ركاب الركاب بمطار القاهرة الدولي محاولة أحد الركاب في تهريب كمية كبيرة من العدسات الطبية لصالح إحدى الشركات العاملة في مجال البصريات بهدف التهرب من سداد الرسوم الجمركية والاستفادة من فارق السعر.

وأفاد مصدر جمركى، بأن مأمور الجمرك هانى أبو طالب اشتبه في الراكب أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، وبالعرض على عبد المنعم المصرى ومصطفي سلطان مديرا الحركة تم تأييد الاشتباه.

وأوضح المصدر، أن مدير إدارة الجمرك على عبد الحليم محمد عبد الحليم أمر بعد العرض عليه بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وضمت كل من: عبد الرحمن الحسن، وحسن عبد اللطيف، وحسن حمدى، وسامى سليمان، وسارة مطر، وعمرو عطية، وفتحى فوزى، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن اكتشاف حقيبتين بداخلهما المضبوطات، والتى قدرت بنحو 150 ألف جنيه.

أمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك ركاب المطار، بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 55 ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365