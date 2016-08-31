ضبط راكب قادم من إيطاليا لمحاولته تهريب عدسات طبية بـ150 ألف جنيه

أحبطت الإدارة الثانية بجمارك ركاب الركاب بمطار القاهرة الدولي محاولة أحد الركاب في تهريب كمية كبيرة من العدسات الطبية لصالح إحدى الشركات العاملة في مجال البصريات بهدف التهرب من سداد الرسوم الجمركية والاستفادة من فارق السعر.

وأفاد مصدر جمركى، بأن مأمور الجمرك هانى أبو طالب اشتبه في الراكب أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، وبالعرض على عبد المنعم المصرى ومصطفي سلطان مديرا الحركة تم تأييد الاشتباه.

وأوضح المصدر، أن مدير إدارة الجمرك على عبد الحليم محمد عبد الحليم أمر بعد العرض عليه بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وضمت كل من: عبد الرحمن الحسن، وحسن عبد اللطيف، وحسن حمدى، وسامى سليمان، وسارة مطر، وعمرو عطية، وفتحى فوزى، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن اكتشاف حقيبتين بداخلهما المضبوطات، والتى قدرت بنحو 150 ألف جنيه.

أمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك ركاب المطار، بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 55 ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.