وكيل مجلس النواب: لدينا إرادة قوية لبناء مصر ولن نلتفت للمهاترات

قال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن البرلمان المصرى قفز اليوم بجميع نوابه وكانوا على مستوى المسئولية بأداء جيد ومتميز للغاية، بقانون بناء الكنائس، مضيفاً أن هناك مظاهرة من الحب بالبرلمان ولا فرق بين هذا وذاك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى، أننا لدينا إرادة قوية لبناء مصر ولن نلتفت للمهاترات، لأن البناء يحتاج إلى إرادة قوية نملكها بشعب مصر القوى العظيم، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى وافق على القانون وإبداء البعض تحفظات شىء طبيعى بداخل الحياة البرلمانية، وهذا دليل قاطع على أن الأداء الديمقراطى داخل البرلمان على أعلى مستوى.

وأوضح أن مشروع قانون بناء الكنائس رسالة حب وسماحة ورحمة، ولن يسمح الشعب المصرى لأى أحد أن يعكر صفو المصريين.