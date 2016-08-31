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إصابة شاب أثناء تسلق جبل حمام موسى بطور سيناء

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إصابة شاب أثناء تسلق جبل حمام موسى بطور سيناء إصابة شاب أثناء تسلق جبل حمام موسى بطور سيناء

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

أصيب شاب أثناء تسلقه جبل حمام موسى بمدينة طور سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصاب إلى مستشفى طور سيناء العام.

 

تلقى اللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من رئيس مباحث طور سيناء، يفيد بسقوط بلال روميل عبد الحميد 20 سنة "طور سيناء"، أثناء تسلقه جبل حمام موسى، وإصابته بجروح بالوجه وكسر باليد والقدم اليمنى وسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى طور سيناء العام.

 

وقال الدكتور محمد وائل، مدير مستشفى طور سيناء العام، إن حالة المصاب مستقرة، وتم عمل الفحوصات والأشعات، وأنه يتلقى العلاج الآن وتم إخطار النيابة.


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