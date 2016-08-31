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مسؤول أمريكي: استهدفنا «مسؤولًا في داعش» بضربة في سوريا

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مسؤول أمريكي: استهدفنا «مسؤولًا في داعش» بضربة في سوريا مسؤول أمريكي: استهدفنا «مسؤولًا في داعش» بضربة في سوريا

البنتاجون – أرشيفية

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لرويترز اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة شنت ضربة جوية في بلدة الباب في سوريا مستهدفة مسؤولاً كبيراً في داعش. وامتنع عن تسمية الهدف قائلاً إن نتائج العملية يجري تقييمها.

وأعلن تنظيم داعش أن المتحدث باسمه ورئيس العمليات الخارجية أبو محمد العدناني قتل في محافظة حلب. والعدناني واحد من أقدم المسؤولين في التنظيم وأشهرهم.

وكان مسؤول كبير في المعارضة السورية صرح في وقت سابق بأن العدناني قتل على الأرجح في بلدة الباب، فيما داعش لفت إلى أنه قتل “أثناء تفقده العمليات العسكرية” في حلب في شمال سوريا، من دون أن يوضح كيفية مقتله.

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