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انتشار أمنى مكثف فى الجابون انتظارا لنتائج الإنتخابات الرئاسية

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انتشار أمنى مكثف فى الجابون انتظارا لنتائج الإنتخابات الرئاسية انتشار أمنى مكثف فى الجابون انتظارا لنتائج الإنتخابات الرئاسية

 

على بونجو رئيس الجابون_أرشيفية

قامت القوات الأمنية بتنفيذ حملة انتشار سريعة فى عاصمة الجابون ليبرافيل، كما قام السكان بتخزين الطعام وذلك فى انتظار الإعلان عن نتائج الأنتخابات
> الرئاسية التى شهدت تنافسا شديدا بين الرئيس الحالى على بونجو أونديمبا والمرشح الأخر جان بينج.

ونقلت قناة إيه بى سى اليوم الثلاثاء أن بونجو البالغ من العمر 57 عاما وصل إلى سدة الحكم بعد والده الذى حكم الجابون مدة أكثر من 40 عاما.

وقالت القناة أن بينج البالغ من العمر 73 عاما قضى الأيام الأخيرة منذ السبت الماضى الذى شهد الأنتخابات فى حصر الأصوات التى حصل عليها ليصل إلى

نتيجة واحدة أنه فاز فى الأنتخابات الرئاسية ليطلب من بونجو أن يتنحى جانبا ،فى الوقت نفسه قال معسكر بونجو، إن الرئيس الحالى متأكد تماما من أنه سيفوز.

واتهم كل معسكر الأخر بالتلاعب فى النتائج.

وفى الوقت الذى أجل فيه المشرفون على الأنتخابات النتائج مساء الثلاثاء فإن الناخبين قلقون بأن الأنتخابات قد تم التلاعب فيها.

من جهته .. كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، أكد أنه قلق بسبب الإعلانات السابقة لأوانها حول النتائج.

أ ش أ

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