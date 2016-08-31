قوات الحماية المدنية تسيطر علي حريق نشب بمدرسة ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف، علي حريق نشب، بغرفة شؤون الطلبة بمدرسة على بن أبى طالب الابتدائية بمدينة الفشن بمحافظة بنى سويف، وتلقي اللواء محمد الخليصى، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين، مدير البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ من خالد أحمد حسن، 47 سنة، مدير مدرسة على بن أبى طالب الابتدائية بمدينة الفشن، فوجىء يفيد بنشوب حريق بغرفة شؤون الطلبة بالمدرسة.

و أسفر الحريق عنه احتراق أوراق الإجابة الخاصة بالصفوف الثانى والثالث والرابع والخامس الابتدائى، عقب الانتهاء من تصحيحها ورصد الدرجات، وإعلان النتيجة للدور الثانى للامتحانات.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر في الأرواح، وتبين من التحريات نشوب الحريق بالطابق الأرضى بالمدرسة دون حدوث إصابات، وتحرر محضر بالواقعة رقم 5528، إداري مركز الفشن، وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.