تويتر تطلق ميزة الوضع الليلي لمستخدميها على «iOS»

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إطلاقه ميزة الوضع الليلي “Night Mode” رسميا لمستخدمي التطبيق على هواتف «iOS» ، بعد شهر من إتاحة هذه الميزة على أندرويد.

وأكدت شركة تويتر أن هذه الميزة بدأت تصل إلى الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من تخفيف الأشعة القوية التي تصدرها شاشة الهاتف في اثناء استخدام التطبيق في الأماكن المظلمة.

وحتى الآن لا توفر ميزة التبديل هذه من الوضع العادي إلى الوضع الليلي تلقائيا، ما يستوجب تبديلها يدويا عند الحاجة.

ويمكنك التبديل بين الخلفية البيضاء للوضع العادي إلى الخلفية الجديدة بالأزرق الداكن من خلال زر الإعدادات، لتخفيف الضغط عن العين في الأماكن المظلمة.