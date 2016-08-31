بعد ساعتين من تعيينه.. جمهور فريق بلغاري يجبر المدرب على الرحيل

اقتحم مجموعة من مشجعي “بوتيف بلوديف” الغاضبين من تعيين المدرب الجديد “نيكولاي ميتوف”، تدريب الفريق اليوم الثلاثاء، ليجبروه على الاستقالة بعد ساعتين فقط من توليه قيادة الفريق المنافس بالدوري البلغاري لكرة القدم.

وبحسب رويترز فقد أسند بوتيف المهمة إلى ميتوف المدرب السابق للغريم التقليدي ليفسكي صوفيا، بعد إقالة نيكولاي كوستوف الأسبوع الماضي.

واقتحم عشرات المشجعين مقر تدريبات الفريق بعد وقت قصير من بداية أول حصة تدريبية، تحت قيادة ميتوف، وصاحوا بهتافات تقول: “ليس مرحبا بك هنا.. يجب أن ترحل فورًا”.

وهددت رابطة ألتراس بوتيف بإيذاء المدرب بدنيًاً بداعي أنه لا يزال مشجعًا للغريم ليفسكي.

وأوقف ميتوف التدريب ثم أعلن رحيله عن النادي.

وقبل ساعتين فقط قال ميتوف في مؤتمر صحافي إنه “سعيد جدًا وفخور بتدريب فريق كبير ومحبوب بهذا الحجم”.

وكرد فعل غاضب قرر رومين تشاندوروف مالك بوتيف تقديم استقالته.

وقال تشاندوروف لوسائل إعلام محلية: “لا أعرف ماذا أقول.. هذا عدم احترام، أجبروني على الاستقالة”.

واستهل بوتيف بطل بلغاريا مرتين الموسم الجديد بالفوز في مباراتين والخسارة مرتين بجانب تعادل واحد.