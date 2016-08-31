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فئة دمك تحدد العطر المناسب لك

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الثلاثاء 30-08-2016 17:49

تؤثر فئة الدم في جسم الإنسان وطريقة تفاعله مع الروائح. من هنا، إليك في هذا الموضوع طريقة اختيار العطر المناسب لك، بحسب فئة دمك.


لصاحبات فئة الدم AB
أنت من النساء المتفائلات جداً واللواتي يتعاطفن مع الآخرين، كما أنك اجتماعية وتحبّين مساعدة زميلاتك. لكنك تقتنعين برأيك ولا تتأثرين بمن حولك. أنت رومنسية جداً وتحبين المغامرات العاطفية.
من هنا، ننصحك باختيار العطور التي تحتوي على الشاي الأخضر، أو الغنية بنكهة الفانيليا مع الزهور، إذ إنها ستعكس شخصيتك.

لصاحبات فئة الدم A
أنت لا تستطيعين التعبير عمّا في داخلك بسهولة. لكن لديك ثقة كبيرة بنفسك إلى درجة الغرور أحياناً. تحبين العمل بنشاط، وتجدين التفاؤل في كلّ مكان. تحبين الرعاية في الحبّ وتنتظرين السعادة من الشريك.
تناسبك الروائح الخفيفة التي تشعرك بالانتعاش.

لصاحبات فئة الدم B

أنت من النساء اللواتي يضحكن بسرعة ولديهن الكثير من الأصدقاء. تعتبرين مرحة ولا تحبين الكلاسيكية في التصرف. يُقال إن صاحبات هذه الفئة من الدم قلوبهن زجاجيّة، تتحطّم بسرعة وتُجرح بقسوة. تتميّزين بخيال واسع وتحبّين المغامرة.
من أفضل العطور المناسبة لك العطور الطبيعية والغنية بمكوّنات تساعد على الاسترخاء.

لصاحبات فئة الدم O
أنت من النساء اللواتي يحافظن على مبادئهن. تعتبرين هادئة جداً، إلا أنّك حين تنفعلين تفقدين صوابك. تحبّين الإغراء وتجذبين من حولك. لا تثقين بأحد، وتحبين أن تنجزي كلّ أعمالك بنفسك. تحبّين الشريك إلى درجة التضحية الكاملة لأجله، لكنك تغارين كثيراً. تناسبك العطور الكلاسيكية القوية الغنية بالعود والعنبر.

تعتبر العطور من المكونات التي تعكس شخصيتك من النظرة الأولى؛ لذلك لا تهملي التدقيق في اختيارك للعطر المناسب لك.

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سيدتي