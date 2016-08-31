مستحضرات تحتاجها الطالبة الجامعية

تمضي الطالبة الجامعية وقتاً طويلاً في الجامعة وتحتاج أحياناً إلى تغيير مكياجها أو تصحيح بعض الأخطاء الجمالية أو حتى غسل وجهها وتطبيق مكياج طبيعي بسرعة. من هنا، تحتاج إلى بعض مستحضرات التجميل في حقيبتها الجمالية، بالإضافة إلى عطر ناعم وكريم لليدين. إليك في هذا العدد من مجلة "سيدتي" أجدد المستحضرات اللازمة للطالبة الجامعية.

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1. كريم اليدين لترطيب دائم "زو هاند تلريتمنت" The Hand Treatment من "لامير" La Mer

2. أوراق امتصاص زيت البشرة "بابيه ماتيفيان دو شانيل" Papier Matifiant De Chanel من " شانيل " Chanel

3.بودرة الوجه لإزالة لمعان الوجه "برونزينغ باودر" Bronzing Powder من" بوبي براون " Bobbi Brown

4. سائل غسل الوجه " كالاندولا ديب كلينسينغ فومينغ فايس" Calendula Deep Cleansing Foaming Face من " كيلس" Kiehl’s

5. عطر خفيف ومنعش " أوفوريا" Euphoria من " كافن كلاين" Calvin Klein

6.مرطب الشفاه " ديورشو ليبستيك" DiorShow Lipstick من " ديور" Dior

7.ماسكرا لتطويل الرموش " أيكونيك بلاك أوبولان فوليوم ماسكارا" Iconic Black Opulent Volume Mascara من " غوتشي" Gucci

8.أيلاينر " أولترا بلاك" Ultra Black من "غيرلان" Guerlain

9. بودرة اوجنتين " بيرلمات فيس باودر" Pearlmatte Fac ePowder من "ماك" Mac

10. كريم العينين " بوب ليفت دايناميك أي تريتمنت" BOP LiftDyanmic Eye Treatment من " شيسيدو Shiseido

لمزيد من الأفكار الجمالية الخاصة بالطالبة الجامعية، تابعي هذا العدد من مجلة "سيدتي".