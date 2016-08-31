VMAs 2016: مكياجات فاقت التوقعات

ننتظر إطلالات النجمات في المهرجانات والاحتفالات لنرى كيف يجسّدن آخر صيحات الجمال. وفي أغلب الأحيان، كنّا نتفاجأ بإطلالاتهن الطبيعية البعيدة من الابتكارات. لكن صدمة MTV VMAs 2016 كانت لمكياجات النجمات التي فاقت التوقعات من جهة اللون والأسلوب المناسب لكلّ نجمة.

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في المرتبة الأولى: كاسي بالشعر الأصفر مع مكياج العيون البرونزي. استخدمت كلّاً من الظلال الأصفر والبرونزي على الجفنين العلوي والسفلي مع الرموش الكثيفة والبشرة السمراء. إذا كنت تحبّين المكياجات الجديدة والمميّزة وتجرئين على تغيير لون شعرك، ننصحك باتباع طريقة كاسي.

المرتبة الثانية: ناعومي كامبل، إلى جانب مكياج عينيها الرائع، تألّقت بأحمر الشفاه الأحمر الغليتر. ننصحك في هذا الفصل التركيز على مستحضرات التجميل اللامعة، لا سيما أحمر الشفاه.

المرتبة الثالثة: ستيلا ماكويل التي تألّقت بمكياج العيون الأحمر استخدمت الظلال الأحمر على الجفنين العلوي والسفلي. هذا المكياج مثالي لصاحبات العيون الملوّنة.

المرتبة الرابعة: تيلور هيل استخدمت أجمل وأجدد مكياج لتكبير العين، إذ اتّبعت المكياج الدخاني الأسود عند الزاوية الخارجية للعين، وجعلت الجفن العلوي المتحرّك مشرقاً بالظلال الغليتر مع الرموش الكثيفة. لصاحبات العيون الصغيرة، هذا هو المكياج الأنسب لكنّ.

المرتبة الخامسة: ريتا أورا. كانت هذه النجمة تعتمد أساليب غريبة في المكياج، إلا أنها في هذا الحفل طبّقت السموكي الأسود، ما سلّط الضوء على جمال عينيها.

لا يمكننا أن ننكر جمال كلّ من بيونسيه، وكيم كردشيان، وجون سمالس، وجوجو، ونيكي ميناج، اللواتي تألّقن بمكياجات ناعمة، من جهة، وجذابة بألوان الغليتر، من جهة أخرى.