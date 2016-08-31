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اجتماع جماهيرى لـ «لجنة تنمية» ببئر العبد بشمال سيناء

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اجتماع جماهيرى لـ «لجنة تنمية» ببئر العبد بشمال سيناء اجتماع جماهيرى لـ «لجنة تنمية» ببئر العبد بشمال سيناء

محافظة شمال سيناء – أرشيفية

 

اجتمعت، اللجنة المعنية بتنمية شمال سيناء، والتى تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة المهندس ابراهيم محلب.

وأفاد مصدر مطلع، أن اجتماع اليوم شهد مناقشة الجوانب الصحية والتعليمية فى محافظة شمال سيناء، بناء على الزيارة التى قام بها المهندس إبراهيم محلب لشمال سيناء مطلع الشهر الجاري، مشيرًا أن وزاراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى قد حضروا الاجتماع.

وأضاف أنه تقرر إعطاء الأولوية العاجلة لإنشاء كلية الطب التابعة لجامعة العريش، فضلًا عن رفع كفاءة المنظومة الصحية فى المحافظة بما يخدم الأهالى بشكل مباشر.

وتابع إنه تم مناقشة الموقف التعليمى أيضًا، وشددت الللجنة على أهمية استكمال المدرسين خاصة فى المواد الدراسية الأساسية فى جميع المدارس، مع توفير أماكن إعاشة لائقة فى المدارس التابعة للقرى والتجمعات القروية النائية.

وتجدر الإشارة إلى أن المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشورعات القومية والاستراتيجية، قد قام بزيارة محافظة شمال سيناء فى الربع من شهر أغسطس الجارى، وتفقد عدد من التجمعات القروية فى مدينة بئرالعبد، وكذلك تفقد أحوال الصيادين وبحيرة البردويل، واستمع إلى مطالب واحتياجات أهالى شمال سيناء فى مؤتمر جماهيرى تخلل الزيارة فى مدينة بئرالعبد.

 

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