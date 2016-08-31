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وزير الخارجية يعود من فرنسا بعد بحث تطورات المنطقة

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وزير الخارجية يعود من فرنسا بعد بحث تطورات المنطقة وزير الخارجية يعود من فرنسا بعد بحث تطورات المنطقة

وزير الخارجية سامح شكري_أرشيفية

عاد إلى القاهرة سامح شكري وزير الخارجية، قادمًا من باريس ، بعد زيارة لفرنسا استغرقت يومين، بحث خلالها آخر تطورات الوضع فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

والتقى وزير الخارجية خلال زيارته لفرنسا مع “جان مارك أيرو”، وزير خارجية فرنسا، وتناولت الجهود المصرية والفرنسية والدولية، لتفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وذلك فى إطار تفعيل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تحريك عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، كما بحث الوزير خلال زيارته لفرنسا آخر تطورات الأزمة السورية والأوضاع فى ليبيا.

 

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