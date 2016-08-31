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وزير الصحة يفتتح المؤتمر السنوي للنقابة العامة لأطباء الأسنان

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وزير الصحة يفتتح المؤتمر السنوي للنقابة العامة لأطباء الأسنان وزير الصحة يفتتح المؤتمر السنوي للنقابة العامة لأطباء الأسنان

جانب من حضور الوزير للمؤتمر

افتتح مساء اليوم الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي للنقابة العامة لأطباء الأسنان EDSIC 2016، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور ياسر الجندى النقيب العام لأطباء الأسنان، والدكتور شريف الباسوسي رئيس الإدراة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، والدكتور سامي المانع سكرتير عام اتحاد أطباء الأسنان العرب، وذلك بفندق انتركونتيننتال سيتي ستار بمدينة نصر.

وعبر الوزير عن سعادته بحضور المؤتمرات العلمية التى تهدف الى تعظيم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، متمنيًا أن يكون هذا المؤتمر قيمة علمية لتعليم أطباء الأسنان بأحدث التكنولوجيا فى مجال الأسنان، بما سوف ينعكس بالإيجاب على المريض المصرى.

كما سلم الدكتور ياسر الجندي درع المؤتمر الى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وفى سياق متصل يعقد على هامش المؤتمر ورش عمل متميزة للمساهمة فى إعطاء المتدربين مادة عملية بمشاركة نخبة من المحاضرين المتميزين فى هذا المجال من مختلف دول العالم.

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