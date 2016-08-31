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الإصابة تمنع ميسي من المران مع الأرجنتين بعد العودة من الاعتزال

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الإصابة تمنع ميسي من المران مع الأرجنتين بعد العودة من الاعتزال الإصابة تمنع ميسي من المران مع الأرجنتين بعد العودة من الاعتزال

ميسي فى تدريبات الأرجنتيني

انضم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسبانى، إلى المعسكر التدريبى للتانجو، اليوم، الثلاثاء، للمرة الأولى عقب تراجعه عن قرار اعتزاله اللعب الدولى، وذلك استعدادا لمواجهة أوروجواى، المقرر إقامتها فجر الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى روسيا 2018.

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن ميسي تواجد فى الإحماء وتبادل الكرة مع زملاؤه لكنه لم يشارك فى التدريبات، بسبب الإصابة التى يعانى منها فى أوتار الركبة اليسرى، مضيفة أن نجم برشلونة تبادل الحديث مع المدير الفنى للمنتخب الأرجنتينى إدجاردو بازوا.

أضافت الصحيفة أن ميسي تم وضعه تحت مراقبة أخصائى العلاج الطبيعى، لتحديد مدى مشاركته فى مواجهته أوروجواى المقبلة.

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