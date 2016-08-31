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صراع الصفقات – سكاي: تشيلسي يتقدم بعرض لسان جيرمان لإعادة ديفيد لويز

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صراع الصفقات – سكاي: تشيلسي يتقدم بعرض لسان جيرمان لإعادة ديفيد لويز صراع الصفقات – سكاي: تشيلسي يتقدم بعرض لسان جيرمان لإعادة ديفيد لويز

اشتد سوق الانتقالات الصيفية في اليوم قبل الأخير وذلك بعدما تقدم تشيلسي بعرض رسمي لباريس سان جيرمان لإعادة ديفيد لويز لصفوفه مجددا.

ورحل المدافع البرازيلي عن تشيلسي في صيف عام 2014 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى انتقال للاعب في مركزه آنذاك.

وأوضح تقرير نشرته "سكاي سبورتس" الإنجليزية يوم الثلاثاء أن تشيلسي تقدم بعرض للنادي الفرنسي من أجل استعادة خدمات لويز مرة أخرى.

وأوضح التقرير بأن تشليسي تقدم بعرض يساوي 30 مليون جنيه إسترليني وأن اللاعب البرازيلي لديه رغبة في العودة مرة أخرى لارتداء قميص الفريق الإنجليزي.

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