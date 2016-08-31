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رسميا.. أرسنال يدعم دفاعه بالتعاقد مع موستافي

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رسميا.. أرسنال يدعم دفاعه بالتعاقد مع موستافي رسميا.. أرسنال يدعم دفاعه بالتعاقد مع موستافي

أخيرا في استطاعتك عزيزي مشجع أرسنال الشعور بالسعادة والاطمئنان. دفاع فريقك أفضل الآن. شوكدران موستافي مدفعجي ولمدة 5 سنوات.

وأعلن نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد رسميا مع شكودران موستافي مدافع منتخب ألمانيا وفالنسيا الإسباني.

ولم يكشف أرسنال عن قيمة الصفقة كاملة وأشارت الصحافة الإنجليزية أنها تكلفت 35 مليون جنيه إسترلني.

وتعليقا على الصفقة قال أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال: "هو الآن في السن المناسب، يمتلك خبرة جيدة ويقدم مستوى مميز في الدفاع".

وأضاف "تعاقدنا مع لاعبا كبيرا سيفيد الفريق في المستقبل".

ولعب موستافي البالغ من العمر 24 عاما 81 مباراة مع فالنسيا في جميع البطولات.

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