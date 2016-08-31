صراع الصفقات - سمير نصري في إسبانيا ويقترب من إشبيلية

وصل سمير نصري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي إلى إسبانيا من أجل الانضمام لصفوف فريق إشبيلية.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن اللاعب الفرنسي سينضم لصفوف إشبيلية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يجري سمير نصري الكشف الطبي للنادي الإسباني غدا الأربعاء قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وقرر نصري الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي في الوقت الحالي بعدما خرج من حسابات جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

وكان سمير نصري البالغ من العمر 29 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي عام 2011 قادما من أرسنال مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.