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مدحت العدل لـ"يوم بيوم": الشعب عاوز يتربى من أول وجديد.. ومحمد رمضان ظاهرة

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مدحت العدل لـ"يوم بيوم": الشعب عاوز يتربى من أول وجديد.. ومحمد رمضان ظاهرة مدحت العدل لـ"يوم بيوم": الشعب عاوز يتربى من أول وجديد.. ومحمد رمضان ظاهرة

>كتب إبراهيم حسان

قال المنتج والسيناريست مدحت العدل، إن لن تقوم لها قائمة إلا بالإخلاص فى العمل من قبل الجميع وليس الرئيس عبد الفتاح السيسى بمفرده، مضيفًا لو جاء عمر بن الخطاب فى مصر مش هيعمل حاجة، لأن الناس اللى على أيامه كانت تتقبل العدل وعندها استعداد متبقاش فاسدة".

وتابع خلال حواره مع الإعلامى مصطفى شردى، ببرنامج "يوم بيوم" الذى يذاع على فضائية النهار اليوم: "لكن دلوقتى إحنا عاوزين نعلم الناس من أول وجديد، بضرورة احترام الكبير والبعد عن السرقة، والناس بتسرق وبتاخد رشوة ويقوم يصلى الظهر وتعمل عمره، وإحنا شعب عاوزين نتربى من أول وجديد".

وأضاف "العدل" ، أن الفنان محمد رمضان، هو ظاهرة لن تتكرر فى مصر إلا كل 30 عاما، لافتا إلى أن "رمضان" من الممثلين الموهوبين وهو أشبه بالفنان والعندليب عبد الحليم حافظ فى الغناء، والزعيم عادل إمام، حسب وصفه.

 


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مصر 365

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