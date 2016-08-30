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هذا ما تضيفه العقود الكبيرة لإطلالتك

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الثلاثاء 30-08-2016 13:34

تحرص السيدات المؤثرات في عالم الموضة دائماً على إضافة عقد كبير ولافت إلى إطلالاتهن، نذكر منهن المصممة الراحلة كوكو شانيل، وآنا وينتور رئيسة تحرير مجلة Vogue، فما هو السبب وراء ذلك، وما الذي يضيفه العقد الكبير إلى الإطلالة؟

يؤثر العقد اللافت في إظهار جمال التنسيق والإطلالة فيحوله من تنسيق عادي وممل إلى إطلالة عصرية وفريدة، ويمكن أن تلاحظي ذلك في أي إطلالة لديك، وكيف تتحول تحولاً كبيراً بهذه الإضافة الصغيرة.

وقد قدمت دور الأزياء الكبيرة عقوداً عصرية بتصاميم لافتة وغير تقليدية، تنوعت بين الناعم مثل عقد Leivankash في الصور أعلاه، والكبير بتصميم غريب ومتجدد حتى يعطيك إطلالة فريدة واستثنائية مثل عقود توري بيرتش Tory Burch ومارني Marni.

جمعنا لك صوراً لـ 11 عقداً مختلفاً ومتفاوتاً في التصميم واللون لتختاري منها ما يتناسب مع إطلالتك.

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سيدتي