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فيديو..نبيل فهمى: بلادنا العربية اعتمدت على الدول الكبرى أكثر من اللازم

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فيديو..نبيل فهمى: بلادنا العربية اعتمدت على الدول الكبرى أكثر من اللازم فيديو..نبيل فهمى: بلادنا العربية اعتمدت على الدول الكبرى أكثر من اللازم

نبيل فهمي_أرشيفية

قال السفير نبيل فهمى ، وزير الخارجية السابق ، إننا كعرب لا نشكل مستقبلنا ولهذا يتدخل الآخرون فى رسم هذا المستقبل ويستفيدون من خيرات الوطن العربى ، مشددا على أن الدول العربية اعتمدت على الدول الكبرى أكثر من اللازم على العكس من الدول غير العربية فى المنطقة التى اعتمدت على نفسها.

وأضاف فهمى خلال حواره مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح فى برنامج « 90 دقيقة » الذى يذاع على قناة « المحور » أن الجامعة العربية أقدم منظمة إقليمية فى العالم ولكنه اليوم تكاد تكون أضعف هذه المنظمات الإقليمية ، كما أن القومية العربية لم تنجح فى تطوير نفسها مع الواقع الحديث.

وأشار وزير الخارجية السابق إلى أن الوطن العربى يجب أن يعتد على النفس أولنا قبل الاعتماد على الغير ، مبديا قلقه من عدم طرح مبادرة عربية لحل ازمات المنطقة ، مشددا فى الوقت ذاته على أنه لا يمكن حل القضايا الإقليمية بدون .

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