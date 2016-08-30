"تموين الاسكندرية" تسحب عينات دقيق من المطاحن للتأكد من سلامتها

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تموينية، تنفيذا لتعليمات الوزارة والكتب الدورية والقوانين والمنشورات، حيث قامت بسحب عينات من القمح والدقيق بالطرق القانونيه من "مطحن الاسكندرية" و"المحمودية" و"صناعه الطحن" و"إبراهيم عوض" و"ابيس" و"محرم 1" و"مطحن محرم 2" للتأكد من سلامتها.

كما تم سحب عينات من الدقيق والمكرونة من مصنع مينا لإرسالها للتحليل لمعامل الوزارة واتخاذ اللازم حيال العينات المخالفة.

ومن جهة أخرى تم تحرير محضر إثبات حالة تصرف في كمية 238 شيكارة دقيق لعدم مطابقة أرصدة ماكينة المخبز بأرصدة الدقيق الفعلى بالمخبز، كما تم تحرير محضر إثبات حالة لمخبز بلدى لإنتاجه خبز بلدى ناقص الوزن بمنطقه الحضره القبلية.