مستشار وزير التخطيط: 5 مليون موظف يُطبق عليهم قانون «الخدمة المدنية»

قال الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للهيكلة والتطوير المؤسسي، إنَّه سيتم غدًا الأربعاء التصويت النهائي على قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أنَّ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت بشكل شبه كامل على هذا القانون.

وأضاف الحصري خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنَّ قانون الخدمة المدنية سيطبق على جميع الوزارات ما عدا أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والقضاة وأعضاء هيئة التدريس وضباط القوات المسلحة والشرطة، قائلاً: “الموظف المدني الموجود في مؤسسات القضاء أو الشرطة أو الخارجية ينطبق عليه القانون”.

وأوضح الحصري أنه يوجد في مصر 231 هيئة عامة منها ما هو اقتصادي وخدمي ومستقل، متابعًا أن كل الهيئات العامة الاقتصادية مستثناة من قانون الخدمة المدنية، قائلاً: “5 مليون موظف سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، ما عدا 1,6 مليون”.