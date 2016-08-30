صورة – كريم حافظ يوقع للانس الفرنسي

انضم كريم حافظ الظهير الأيسر لليرس البلجيكي إلى صفوف لانس الفرنسي يوم الثلاثاء بعقد إعارة يمتد لموسم واحد.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اقتراب كريم حافظ من الانضمام للنادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد تعثر انتقاله بروندبي الدنماركي. (طالع التفاصيل)

وينافس لانس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي ويحتل الترتيب 13 من 20 فريق بعد خمس جولات لموسم 2016-2017 برصيد ست نقاط.

وبدأ كريم حافظ مسيرته مع وادي دجلة وانتقل منه إلى ليرس ثم إلى أومونيا نيقوصيا قبل العودة لصفوف الفريق البلجيكي مرة أخرى.

والآن يبدأ الظهير الأيسر المصري رحلة جديدة في مسيرته الاحترافية في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.