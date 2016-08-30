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إيطاليا تنقذ 3000 مهاجر في البحر المتوسط

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إيطاليا تنقذ 3000 مهاجر في البحر المتوسط إيطاليا تنقذ 3000 مهاجر في البحر المتوسط

أرشيفية

قال خفر السواحل الإيطالي إنه تم إنقاذ نحو 3000 مهاجر في مضيق صقلية خلال 30 مهمة إنقاذ منفصلة اليوم الثلاثاء ليصل الإجمالي إلى نحو 10 آلاف في يومين مما يمثل تسارعًا حادًا في وصول اللاجئين إلى إيطاليا.

وبحسب رويترز فقد كان المهاجرون يملأون عشرات القوارب وأغلبها مطاطية والتي أصبحت تفتقر للاستقرار بشكل خطير في أعالي البحار. ولم يتسن على الفور معرفة جنسيات المهاجرين.

وأشارت بيانات للمنظمة الدولية للهجرة نشرت يوم الجمعة إلى أن نحو 105 آلاف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا بحرا في 2016 الكثير منهم أبحروا من ليبيا.

وخلال نفس الفترة لقي ما يقدر بنحو 2726 من الرجال والنساء والأطفال حتفهم خلال محاولة القيام بهذه الرحلة.

وأدى تحسن الأحوال الجوية هذا الأسبوع إلى زيادة أعداد القوارب التي تقوم بالرحلة.

وإيطاليا على الخط الأمامي لأزمة المهاجرين إلى أوروبا منذ 3 سنوات ونجح أكثر من 400 ألف شخص في الوصول إلى إيطاليا من شمال أفريقيا منذ بداية 2014 فرارا من العنف والفقر.

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