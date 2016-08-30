أستاذ قانون دستوري : لجنة استرداد الأموال المنهوبة لن تبدأ من “الصفر”

قال الفقيه الدستوري، شوقي السيد، إن تشكيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة لـ “لجنة مُصغرة” لإعداد ملف شامل عن نظام مبارك لن تبدأ من الصفر، حيث ستعد الدفاع لتطرحه أمام المحكمة الاستئنافية فى سويسرا، التي قبلت الطعن، لذلك ستحاول جمع الأدلة، وإثبات الأموال المهربة.

وأضاف السيد خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هذه اللجنة ستجهز الدليل والمستندات لتطرحها فيما بعد، موضحاً أن الموقف الحالي هو قبول المحكمة لطعن مصر علي قرار الحفظ، ومن الوارد أن تحكم برد المبالغ، وهو ما يستدعي من الجميع استكمال الطريق، والاستقادة من أخطاء السابق.

وأوضح السيد أنه وفقاً للقانون الدولي لاسيما فى سويسرا تتحدث عن أن هذه الأموال المهربة لاستعادتها يجب أن تكون هذه الأموال نتيجة جريمة ارتكبت فى مصر بموجب أحكام قضائية نهائية، وبالتالي من الممكن أن تكون هذه الأموال مصدرها كسب طبيعي ومشروع.