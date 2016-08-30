أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة مجندان بعد اشتباكات مع عناصر إرهابية بكمين «سادوت» برفح

Google+ Print
إصابة مجندان بعد اشتباكات مع عناصر إرهابية بكمين «سادوت» برفح إصابة مجندان بعد اشتباكات مع عناصر إرهابية بكمين «سادوت» برفح

أرشيفية

‏إصيب مجندان في هجوم إرهابي على كمين سادوت برفح، من قوات كمين سادوت الأمني، الكائن على طريق رفح الدولي بمدخل المدينة، إثر هجوم مسلح على قوة الكمين، بأسلحة قناصة ومتعددة من قِبل العناصر الإرهابية التي هاجمت الكمين من مسافة بعيدة.

وردت القوات على مصدر إطلاق النار وأجبرت المسلحين على الفرار، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة كل من: مجند حمادة عبدالله أحمد، 21 عامًا، من الجيزة بطلق ناري بالحوض تسبب له فى فتحتي دخول وخروج، والمجند إسلام أحمد عيد، 21 عامًا، بطلق ناري بالقدم اليمني تسبب له فى فتحتي دخول وخروج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.‏

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا