إصابة مجندان بعد اشتباكات مع عناصر إرهابية بكمين «سادوت» برفح

‏إصيب مجندان في هجوم إرهابي على كمين سادوت برفح، من قوات كمين سادوت الأمني، الكائن على طريق رفح الدولي بمدخل المدينة، إثر هجوم مسلح على قوة الكمين، بأسلحة قناصة ومتعددة من قِبل العناصر الإرهابية التي هاجمت الكمين من مسافة بعيدة.

وردت القوات على مصدر إطلاق النار وأجبرت المسلحين على الفرار، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة كل من: مجند حمادة عبدالله أحمد، 21 عامًا، من الجيزة بطلق ناري بالحوض تسبب له فى فتحتي دخول وخروج، والمجند إسلام أحمد عيد، 21 عامًا، بطلق ناري بالقدم اليمني تسبب له فى فتحتي دخول وخروج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.‏