​قطع الاتصالات والإنترنت عن مدينة أبو سمبل السياحية بأسوان بعد قطع كابل الفيبر‎

انقطعت اتصالات وخدمة الإترنت عن مدينة أبوسمبل السياحة بمحافظة أسوان بأكملها، بسبب قطع كابل الألياف الضوئية “الفايبر”، الموجود فى مشروع توشكى والذى يغذى المدينة بالخدمة.

وأدى قطع الكابل الأرضى، أثناء مرور لودر بالمنطقة، إلى قطع الاتصالات من التليفونات الأرضى، مما تسبب فى انقطاع خدمة الإنترنت، وضعف شبكات المحمول، وذلك منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وجارى العمل على تصليحة بواسطة فرق عمل قادمة من مدينة أسوان.

وتبعد مدينة أبوسمبل عن أسوان بحوالى 280 كيلو، وبها بعض المصالح الحكومية، والهيئات التى تستلزم استخدام التليفون الأرضى و الأنترنت.