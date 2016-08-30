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وكيل حقوق الأنسان : استقالة «السادات» في «الوقت الضائع»

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وكيل حقوق الأنسان : استقالة «السادات» في «الوقت الضائع» وكيل حقوق الأنسان : استقالة «السادات» في «الوقت الضائع»

وكيل لجنة حقوق الإنسان عاطف مخاليف

قال وكيل لجنة حقوق الإنسان عاطف مخاليف، إن استقالة محمد أنور السادات، من رئاسة لجنة حقوق الإنسان تعد استقالة في الوقت الضائع، وليس لها أي مجال قانوني.

وأضاف مخاليف خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هذه الاستقالة جائت في الوقت الضائع لأنه مع انعقاد الدور الثاني للبرلمان سيتم عمل انتخابات على رئاسة اللجنة.

وتابع مخاليف أن: “محمد أنور السادات لم يأخذ رأي أي عضو من أعضاء اللجنة في أي خطوة، وخاصة السفر للخارج”، لافتًا إلى أن السادات دائمًا ما كان يشكو دولته للمنظمات الحقوقية الأجنبية التي ساهمت في تقسيم بعض الدول العربية، قائلاً: “المنظمات الحقوقية تجر مصر للخلف”.

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