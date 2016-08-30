أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الآثار» توافق على تأجيل مديونيات أصحاب البازارات بالأقصر

Google+ Print
«الآثار» توافق على تأجيل مديونيات أصحاب البازارات بالأقصر «الآثار» توافق على تأجيل مديونيات أصحاب البازارات بالأقصر

بازارات الأقصر – أرشيفية

أعلن محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، عن موافقة وزير الآثار الدكتور خالد العناني، على تأجيل سداد مديونيات أصحاب البازارات السياحية بالمحافظة، بجانب وقف تحصيل الإيجارات الجديدة، وذلك لحين عودة الحركة السياحية إلى ما كانت عليه عام 2010، وجدولة تلك المديونيات بدون فوائد.

كما أعلن المحافظ عن موافقة وزير الآثار على افتتاح مقبرة الملكة نفرتاري، بمنطقة وادى الملكات، ومقبرة الملك سيتي الأول، بمنطقة وادي الملكات غرب المدينة التاريخية للزيارة أمام السياح، اعتبارًا من مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح أن القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على الحركة السياحية بالمدينة، مشيدا بجهود وزارة الآثار في حفظ وحماية الآثار الفرعونية، وخاصة مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني، الذى يمتد بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا