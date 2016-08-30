«الآثار» توافق على تأجيل مديونيات أصحاب البازارات بالأقصر

أعلن محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، عن موافقة وزير الآثار الدكتور خالد العناني، على تأجيل سداد مديونيات أصحاب البازارات السياحية بالمحافظة، بجانب وقف تحصيل الإيجارات الجديدة، وذلك لحين عودة الحركة السياحية إلى ما كانت عليه عام 2010، وجدولة تلك المديونيات بدون فوائد.

كما أعلن المحافظ عن موافقة وزير الآثار على افتتاح مقبرة الملكة نفرتاري، بمنطقة وادى الملكات، ومقبرة الملك سيتي الأول، بمنطقة وادي الملكات غرب المدينة التاريخية للزيارة أمام السياح، اعتبارًا من مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح أن القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على الحركة السياحية بالمدينة، مشيدا بجهود وزارة الآثار في حفظ وحماية الآثار الفرعونية، وخاصة مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني، الذى يمتد بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر.

أ ش أ